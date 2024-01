Turistas encontram câmera escondida em quarto de resort em Pernambuco

Caso aconteceu no resort Oka Beach Residence, localizado na praia de Muro Alto, em Porto de Galinhas (PE) Crédito: Reprodução/Google Street View

A Polícia Civil de Pernambuco investiga caso relatado por turistas que se hospedaram em resort na Região Metropolitana do Recife e identificaram uma câmera de vídeo instalada em frente à cama. O imóvel se chama Oka Beach Residence, localizado na praia de Muro Alto, em Porto de Galinhas. O casal se hospedou no local entre 13 e 17 de janeiro, com duas amigas noutro quarto. Advogado dos turistas, Roque Henrique Campos afirmou ao portal g1 Pernambuco que nenhum indivíduo foi identificado por receio à exposição. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Segundo Campos, a esposa é acompanhada por profissional de psicologia e teme que as imagens se tornem públicas. “É uma situação muito sensível, que envolve a intimidade do casal”, declarou o advogado.

Uma das amigas que viajava com o casal contatou uma advogada, que orientou o grupo a realizar Boletim de Ocorrência (BO). Na noite do mesmo dia, uma denúncia foi formalizada na Delegacia da 43ª Circunscrição, em Porto de Galinhas. Câmera em quarto de resort: turistas ponderam processar empresas Ainda em entrevista ao portal g1 Pernambuco, Roque Campos detalhou que a gestão do resort ofereceu uma troca de quarto ao casal, após a descoberta da câmera. Os dois decidiram permanecer no mesmo quarto, visto que era o último dia de hospedagem, e colocaram um papel na câmera. Na quarta, 17 de janeiro, a polícia telefonou para o casal, solicitando a presença dos dois durante uma perícia. Porém, os turistas estavam no Aeroporto Internacional do Recife, prestes a retornar para São Paulo.