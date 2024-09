Pena de morte: homem é executado mesmo após testemunha mudar versão e inocentá-lo

"Achei que o verdadeiro atirador ou os seus associados poderiam me matar se eu o denunciasse à polícia. Ainda tenho medo disso. Mas o Freddie não estava lá", declarou Steven Golden.

O Estado americano da Carolina do Sul executou nesta sexta-feira, 20, por meio injeção letal, Freddie Owens, que foi condenado por assassinar uma balconista de uma loja com um tiro na cabeça . A execução aconteceu dois dias após os advogados de Owens apresentaram uma declaração sob juramento de Steven Golden, que havia testemunhado contra Owens eapresentou um novo depoimento, inocentando-o:

Pena de morte: o que diz a testemunha que mentiu

Steven Golden, amigo e suposto cúmplice de Owens durante o assalto, testemunhou que Owens atirou na cabeça de Graves porque ela não conseguiu abrir o cofre. Mas as câmeras de segurança da loja não mostraram o tiroteio e os promotores nunca encontraram a suposta arma usada no assassinato.

Segundo Golden, ele testemunhou no julgamento de Owens porque os promotores prometeram um acordo de que ele não seria condenado a pena de morte ou prisão perpétua. Ele acabou sendo condenado a 28 anos de prisão após se declarar culpado de uma acusação menor de homicídio culposo voluntário, de acordo com os registros do tribunal.

