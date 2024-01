Pena de morte retrocede lentamente nos Estados Unidos

Com cerca de 20 execuções por ano e o mesmo número de condenações à morte, a pena capital continua em lento declínio nos Estados Unidos, mas ainda conta com o apoio da maioria da população do país.

Em 2023, foram realizadas 24 execuções em solo americano e o mesmo número é esperado para este ano, enquanto foram proferidas 21 sentenças de morte. Estas estatísticas são comparáveis às dos anos anteriores.

Em seu relatório anual publicado em dezembro, o observatório especializado Centro de Informação sobre a Pena de Morte (DPIC, na sigla em inglês) afirmou que pelo nono ano consecutivo, menos de 30 pessoas foram executadas e menos de 50 condenadas à morte no país.