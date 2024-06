Condenado à pena de morte por assassinato de menina em 1984 é executado nos EUA

A menina foi sequestrada à noite, quando sua mãe estava no trabalho, e seu corpo foi encontrado na manhã seguinte em um campo.

De acordo com a análise do médico forense registrada nos documentos judiciais, o corpo tinha sinais de estupro e a morte aconteceu devido a múltiplas facadas que recebeu na região do pescoço.

No dia 7 de julho de 1984, os investigadores encontraram um copo de cerveja com as digitais de Rojem fora da residência dos Cummings, e em uma busca e apreensão na casa do homem foi encontrado um preservativo usado, com a mesma embalagem que o encontrado perto do corpo da menina.