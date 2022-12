Zoológico na Holanda descobre que panda gigante é fêmea e não macho

A descoberta surpreendeu os funcionários do zoológico de Ouwehands

Um panda gigante causou surpresa em um zoológico holandês, depois que os funcionários descobriraram que se trata de uma fêmea e não de um macho, como ficou estabelecido logo após seu nascimento, em 2020.

A descoberta surpreendeu os funcionários do zoológico de Ouwehands, no centro do país, durante um exame médico de rotina. Fan Xing é o primeiro panda gigante nascido na Holanda.

"Fan Xing nos surpreendeu. Para nós, o sexo era algo que queríamos verificar durante um exame de saúde sob anestesia, só para ter certeza", contou José Kok, chefe do zoológico, em um comunicado.

Meses após seu nascimento, em 1º de maio de 2020, Fan Xing passou por um exame médico sem anestesia, feito rapidamente para que o filhote de urso pudesse retornar à mãe o mais rápido possível.

No entanto, não é fácil determinar o sexo de um panda gigante, explicou Kok, especialmente quando se trata de um bebê que não para de se mexer.

"Estávamos tão convencidos de que era um macho que nunca questionamos", contou Kok na noite de quinta-feira em um programa de televisão.

Como acontece com todos os machos, o animal passou por um treinamento especial no zoológico para fortalecer o traseiro para poder se reproduzir sem dificuldade.

"Esta fêmea terá patas traseiras sólidas", brincou Kok.

A surpresa não afeta a saúde de Fan Xing ou sua missão, afirmou o zoológico. O panda será enviado em breve para a China, conforme planejado, como parte de um programa internacional de reprodução.





