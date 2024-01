4 características do cachorro da raça chow chow 

O chow chow, cachorro de origem chinesa, conhecido por sua aparência e pelagem densa, é uma das raças mais antigas do mundo. No passado, segundo informações da Confederação Brasileira de Cinofilia, ele era mantido como cão de guarda e de caça. No final do século 18, foi levado da China para a Inglaterra. Todavia, foi notado em toda a Grã-Bretanha somente a partir de 1920.

1. Aspectos físicos

A aparência majestosa do chow chow inclui um corpo robusto e pequeno, cabeça larga com focinho curto, orelhas pequenas e eretas, além de uma língua azul e um andar caracteristicamente rígido. A pelagem pode ser encontrada em diversas cores, como vermelho, creme, preto, azul e canela. O pelo é especialmente espesso ao redor do pescoço, criando uma aparência de juba.

Os machos geralmente têm de 48 a 56 centímetros de altura e pesam entre 25 e 32 quilos, enquanto as fêmeas medem de 46 a 51 centímetros e pesam de 20 a 27 quilos.