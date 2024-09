Brasileira avança dois sinais vermelhos, atropela sete pessoas e mata duas na Itália

De acordo com o portal g1, além das duas vítimas, cinco pessoas ficaram feridas, incluindo uma mulher de 60 anos, que foi hospitalizada em estado grave. Turistas franceses também foram atingidas, com alguns sendo esmagados contra uma coluna de concreto.

O prefeito de Camaiore, Marcello Pierucci, postou imagens do acidente nas redes sociais, destacando a gravidade da situação. “As imagens do gravíssimo acidente são chocantes, algo que nunca foi visto antes. O choque se une ao pesar pelas duas jovens que morreram e à solidariedade com as famílias dos feridos”, lamentou.

Uma brasileira de 44 anos, com identidade ainda não revelada, provocou um grave acidente em Lido di Camaiore, na Itália, atropelando sete pessoas e causando a morte de duas turistas alemãs de 18 e 19 anos. O incidente ocorreu em uma das vias mais movimentadas da cidade, a via Itálica, quando a motorista avançou dois sinais vermelhos em alta velocidade.

Brasileira atropela sete pessoas na Itália, resultando em duas mortes Crédito: Reprodução/Redes sociais

De acordo com relatos de testemunhas ouvidas pela imprensa italiana, a mulher aparentava estar em estado de transe após o atropelamento. “Parecia completamente ausente, com os olhos perdidos no vazio,” afirmou uma testemunha. Ao ser abordada pela polícia, a motorista disse: “Não me lembro do que aconteceu. Vocês estão errados. Não fui eu, não é minha culpa”.

Após o acidente, a brasileira foi submetida a exames toxicológicos, que deram negativo para álcool e outras substâncias. Ela agora se encontra em prisão domiciliar e responderá por duplo homicídio.