Justiça concede indenização a Bolsonaro por declarações de Lula sobre móveis do Alvorada

Da mesma forma, a Presidência da República deverá publicar em seus canais oficiais uma "retratação" das declarações de Lula, que no início de 2023 acusou Bolsonaro de "levar a cama" e dezenas de objetos da residência oficial em Brasília.

O Estado brasileiro deverá indenizar Jair Bolsonaro em R$ 15 mil, após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acusar seu antecessor de levar móveis do Palácio da Alvorada antes de entregar o poder, segundo uma decisão divulgada nesta terça-feira (10).

As reformas e compras, incluindo móveis, atrasaram a mudança de Lula e sua esposa, Janja da Silva, para o Alvorada.

Os Bolsonaro esclareceram em sua demanda que "optaram por decorar os ambientes do Palácio da Alvorada com seus móveis pessoais, deixando armazenado em um depósito o mobiliário correspondente ao acervo público".

A chegada do presidente esquerdista também foi adiada por motivos de segurança devido aos ataques perpetrados por milhares de apoiadores de Bolsonaro contra as sedes do Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.

jss/app/cjc/jb/ic