Seis asteroides que podem causar danos à Terra são monitorados pela Nasa

Asteroide 2024 RW1 foi visto nas Filipinas Crédito: Reprodução/ X; @raymongdullana

O choque do asteroide 2024 RW1 contra a Terra, no último dia 4, provocou um estado de alerta em cientistas. Pequeno demais para causar danos, o astro, no entanto, não havia sido identificado anteriormente. A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos (Nasa) monitora os ditos Objetos Próximos da Terra (NEOs) para identificar, categorizar e rastreá-los. Os asteroides são restos rochosos e sem ar, remanescentes da formação inicial do nosso sistema solar, há cerca de 4,6 bilhões de anos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A maioria tem órbitas que não os trazem muito perto da Terra e, assim, não representam risco de impacto. No entanto, uma pequena fração são considerados asteroides potencialmente perigosos e demandam maior atenção.

Confira os ateroides com possibilidade de impacto com a Terra Bennu Bennu poderá passar por uma fenda de ressonância gravitacional no ano de 2182 o que pode causar uma colisão com a Terra, segundo a Nasa. No entanto, as chances reais de impacto seriam de 1 em 2,700, ou 0.037%. O asteroide é rico em carbono e tem cerca de meio quilômetro de largura de diâmetro. É mais largo que o Empire State Building e 200 vezes mais pesado. 2023 DW O 2023 DW tem chance de colidir com a Terra em 14 de fevereiro de 2046. Data marca o Dia de São Valentim (Valentine's Day), dia dos namorados nos Estados Unidos, o que ocasionou o apelido "o asteroide do Dia dos Namorados".

Quando foi descoberto, no ano passado, as agências espaciais deram a essa colisão chances altas de uma em 607. No entanto, Richard Moissl, chefe do escritório de defesa planetária da ESA, aponta que as chances de o objeto atingir o planeta são uma em 1584 e podem chegar a zero com o passar dos anos. 1950 DA Maior asteroide dentre os com possibilidade de colidir com a Terra. Tem 1,3 km de diâmetro e 71 milhões de toneladas. A colisão liberaria energia equivalente à detonação de 75 bilhões de toneladas de TNT. Impacto seria o suficiente para desencadear uma catástrofe global.

Segundo especialistas, o asteroide tem uma chance em 34.500 de atingir a Terra. O dia seria 16 de março de 2880. Em 2032, ele passa próximo da Terra, em uma distância de 112.000.000 km, que permitirá observações adicionais TL4 de 2023 TL4 tem chance de colisão no 10 de outubro de 2119. Estimativas são de uma em 181.000. O astro tem 0,33 km de diâmetro e pode pesar 43 milhões de toneladas.

Um impacto com a Terra criaria uma explosão 150 vezes mais poderosa que a Tsar Bomba, bomba de hidrogênio fabricada pela União Soviética e testada em 1961. 2007 FT3 É o astro com data mais próxima de atingir a Terra. No entanto, as possibilidades são mínimas. O astro mede 0,34 km. As chances são uma em 11,5 milhões, em 5 de outubro deste ano. Em 3 de março de 2030, são 1 em 10 milhões.