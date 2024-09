Nasa admite tensão com Boeing por plano de resgate de astronautas

A Nasa admitiu, nesta quarta-feira (4), que houve "tensão" durante as reuniões com executivos da Boeing sobre como trazer de volta à Terra dois astronautas que estão presos na Estação Espacial Internacional (ISS na sigla em inglês), embora tenha negado a versão de que houve brigas e gritos.

A Boeing insistiu publicamente que confiava em sua nave espacial, mas a ausência de seus executivos em recentes coletivas de imprensa da Nasa alimentou especulações de um rompimento na relação.

O jornal The New York Post citou fontes que afirmavam que as reuniões entre ambas as partes frequentemente terminavam em discussões acaloradas.

Steve Stich, diretor do programa de tripulação comercial da Nasa, disse que "sempre que você está em uma reunião dessa magnitude, onde há esse tipo de decisões, há uma certa tensão na sala".