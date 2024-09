Museu terá visita noturna privada para grupo de pessoas nuas no Reino Unido

Os visitantes terão direito a uma taça de vinho e poderão circular sem roupas pelas galerias do museu à noite, após o expediente do local; confira os preços

O passeio noturno está marcado para ser realizado no dia 17 de setembro e resulta de um acordo entre o Museu Dorset, na cidade inglesa de Dorchester, e a organização British Naturism ("Naturismo Britânico", em tradução livre).

Visitar um museu é algo comum para quem aprecia a história e a cultura . O passeio pode ser algo comum, demarcar um fim de semana de lazer ou mesmo uma viagem, mas, você já imaginou fazer isso pelado? A proposta de uma experiência como essa pode até parecer inusitada, mas é exatamente essa a programação do Museu Dorset no Reino Unido .

Já para visitantes que desejam participar, mas não têm ligação com a British Naturism, a entrada custa 20 libras (algo em torno de R$ 148 ).

Para participar da experiência, os interessados devem desembolsar 16 libras esterlinas, o equivalente a cerca de R$ 118 , para adquirir o ingresso, que pode ser comprado no site do Museu e Galeria de Arte de Dorset .

Os visitantes poderão passear pelados pelas galerias do museu após o expediente tradicional do local. O início da visita naturista será às 18h30min (horário local) e deve durar quatro horas.

"Esta é uma oportunidade incrível de desfrutar de uma visita privada ao museu nu", diz o anúncio do evento. O ingresso dará direito a uma taça de vinho, a um vestiário e a um armário.

Visitantes naturistas poderão desfrutar do acervo com itens históricos e pré-históricos do museu



Antes de passear pelas exposições, os visitantes devem se despir e guardar as roupas, os acessórios e os pertences dentro do armário disponibilizado mediante a compra do ingresso.