Visitantes nus em museu na França para descobrir os 'paraísos naturistas'

"Vimos a exposição no Instagram e queríamos dar uma olhada. Na Inglaterra você não encontra esse tipo de lugar onde as pessoas ficam nuas, é muito frio", explicam os ingleses Kieren Parker-Hall, 28, e Xander Parry, 30.

Ambos caminham nus pela exposição, e ficam "fascinados" pelas "fotografias incríveis" de Christiane Lecocq, pioneira do naturismo francês que morreu aos 103 anos, em frente à sua cabana, mostrando o seu corpo marcado pela passagem do tempo.

No início do século XX, o abade Urbain Legré, responsável pelas crianças com tuberculose, propôs aos pais e aos superiores de sua ordem religiosa que as crianças fossem levadas para aquela zona para tomar banhos de sol e fazer exercícios ao ar livre.

"Foi o que se fez na Suíça, na Alemanha", onde o movimento naturista nasceu com o movimento higienista no século XIX, lembra o especialista.

"Estas crianças gostaram tanto desta experiência que foram criadas as primeiras associações naturistas na França: os Naturistas da Provença em 1930 e os Culturistas Livres da Provença em 1931", detalha Saurez.