Ilha infestada por camundongos que comem albatrozes vivos deve ser "bombardeada" com veneno

Os camundongos devoram os albatrozes aos poucos, causando uma morte lenta das aves Crédito: Otto Whitehead/BirdLife South Africa

Uma espécie invasora de camundongos tem causado graves problemas à população de albatrozes-errantes da Ilha Marion, na África do Sul. Os roedores devoram os ovos e também atacam os filhotes, além de "comerem" partes das aves adultas ainda vivas. Cientistas e autoridades do país estão planejando fazer o extermínio dos pequenos roedores na ilha com um "bombardeio" de iscas envenenadas. A ação busca salvar não apenas os albatrozes, mas também outras espécies de aves presentes no território insular que são prejudicadas pelo animal invasor. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os camundongos foram introduzidos acidentalmente na ilha no Oceano Índico, localizada entre os continentes africano e antártico. Acredita-se que navios de caça de focas, no século XIX, tenham sido os responsáveis por levar esses roedores ao local.

Mudanças climáticas e o aumento da população de camundongos na Ilha Marion Devido ao aumento das temperaturas e diminuição da umidade nas últimas três décadas no território, a densidade populacional da espécie invasora teve um crescimento significativo. A Ilha Marion é um território da África do Sul localizado no Oceano Índico, entre os continentes aficano e antártico Crédito: Reprodução/Google Earth O aumento do número de camundongos também causou a redução da ocorrência de seres invertebrados que são parte principal da dieta dos roedores. Com a escassez de presas, os camundongos passaram a buscar outras fontes de nutrição, passando assim, a atacar os albatrozes-errantes.

Essa situação é uma ameaça ao equilíbrio ecológico na ilha, já que cerca de um quarto da população mundial dessas aves se reproduz no território insular em questão. Autoridades planejam "bombardear" a ilha com iscas envenenadas Para contornar os riscos que esse cenário traz para a biodiversidade local, conservacionistas do Projeto Marion sem Ratos, uma iniciativa que une esforços do governo sul-africano e da organização BirdLife South Africa, estão organizando um "bombardeio" na ilha. O projeto anunciou que fará a eliminação dos camundongos invasores do local a partir do lançamento de iscas de madeira com raticidas que serão espalhadas ao longo do território por helicópteros.

Essa projeção de espécies de aves ameaçadas pelos roedores corresponde a mais de 65% das que ocorrem nesse território insular sul-africano. Os camundongos matam as aves lentamente Os ataques sofridos pelos albatrozes-errantes pelos camundongos não são um problema novo. Os primeiros casos observados datam do início dos anos 2000 e, desde então, têm se intensificado. Em busca de fontes alternativas de alimento, os roedores descobriram que, como em outras ilhas oceânicas, muitas das aves marinhas têm pouca capacidade de enfrentar predadores em ambientes terrestres, o que as torna "alvos fáceis".

As feridas causados pelos roedores são profundas, mas diante do porte das aves, nem sempre são fatais, o que faz com que a morte das aves, em muitos casos, não seja imediata e ocorra por infecções secundárias ou inanição, pois os camundongos as atacam de modo lento e gradual até que venham a óbito. Os albatrozes devorados pelos camundongos ficam com lesões graves expostas causadas pelos roedores Crédito: Reprodução/Mouse Free Marion Tentativas anteriores de exterminar os camundongos da ilha Já houve, inclusive, tentativas anteriores (e frustradas) de erradicar a população dessa espécie invasora na ilha. Na década de 1940, por exemplo, cinco gatos foram soltos no local para caçarem os camundongos.