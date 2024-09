González Urrutia pede que MP evite uma 'perseguição' política na Venezuela

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu homólogo colombiano, Gustavo Petro, devem se reunir com Maduro "provavelmente" nesta quarta-feira, após manifestem sua "profunda preocupação" com a ordem de prisão de González.

Ele afirma ter vencido as eleições de Maduro, que foi proclamado para um terceiro mandato consecutivo, o que gerou uma grave crise, para a qual Colômbia e Brasil lideram os esforços por uma solução pacífica.

O Ministério Público o investiga por suposta "desobediência às leis”, "conspiração", "usurpação de funções" e "sabotagem", com foco em um site no qual a oposição liderada por María Corina Machado divulgou cópias de mais de 80% das atas de votação, que afirma comprovarem a vitória esmagadora de seu candidato.

Opositores e juristas concordam que a Justiça venezuelana trabalha a serviço do chavismo no poder.

- Esforço diplomático -

Os Estados Unidos, o chefe da União Europeia, Josep Borrel, e nove países latino-americanos repudiaram a ordem de prisão contra González Urrutia, enquanto o Brasil e a Colômbia consideraram que a ação dificulta a busca por uma solução pacífica.

A reunião de Maduro com Petro e Lula ainda não está na agenda oficial. Também estaria prevista a participação do mexicano Andrés Manuel López Obrador, muito ativo no início desses esforços, embora mais tarde tenha se distanciado.