China pede aos Estados Unidos fim do 'conluio' com Taiwan

Um comandante militar chinês pediu nesta quinta-feira (29) ao governo dos Estados Unidos o fim do conluio com Taiwan, durante uma reunião em Pequim com o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan. "A China pede que os Estados Unidos acabem com todo o conluio militar com Taiwan, parem de armar Taiwan e parem de espalhar notícias falsas sobre Taiwan", afirmou Zhang Youxia, vice-presidente da Comissão Militar Central do Partido Comunista Chinês, a Sullivan, segundo um comunicado do Ministério da Defesa. A China, que considera Taiwan parte do seu território, acusa os Estados Unidos, principal fornecedor de armas da ilha, de apoiar tacitamente o movimento de independência. Pequim considera Taiwan parte do seu território e não descarta a possibilidade de "reunificá-lo" pela força.

Sullivan destacou a Zhang Youxia a importância de manter a estabilidade no Estreito de Taiwan e no Mar da China Meridional, onde a tensão aumentou entre China e Filipinas, paós aliado dos Estados Unidos. "É raro termos a oportunidade deste tipo de conversa", declarou Sullivan no início do seu encontro com o general Zhang. "Diante da situação no mundo e nossa necessidade de administrar com responsabilidade a relação EUA-China, acredito que este é um encontro muito importante", acrescentou.

Na primeira viagem de um conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos à China desde 2016, Sullivan se reuniu com funcionários de alto escalão, incluindo o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi. Segundo um resumo da Casa Branca sobre a reunião com o general Zhang, Sullivan enfatizou a importância de manter a "estabilidade" no Estreito de Taiwan e a "liberdade de navegação" no Mar da China Meridional. Coincidindo com a sua visita, a China se viu envolvida em disputas de segurança com o Japão e as Filipinas, dois importantes aliados de Washington na região.