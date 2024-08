Asilado político chinês acusado de espionagem nos Estados Unidos

Um ex-ativista do movimento pró-democracia da China asilado nos Estados Unidos foi acusado na quarta-feira (21) de atuar como agente ilegal do governo chinês, informou o Departamento de Justiça americano.

Há 20 anos, Tang Yuanjun, 67 anos, nadou até uma ilha sob controle de Taiwan antes de receber asilo político nos Estados Unidos.

Tang desempenhou "tarefas no Ministério da Segurança do Estado (MSE) da República Popular da China (RPC), que é a principal agência de inteligência civil" do país asiático, afirmou o Departamento de Justiça em um comunicado.