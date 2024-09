Rússia diz que frustrou ataque 'massivo' de drones ucranianos

A Rússia afirmou, neste domingo (1º), que frustrou um ataque "massivo" ucraniano ao derrubar 158 drones que sobrevoavam 15 regiões do seu território, incluindo Moscou, poucos dias depois de o Exército russo lançar um ataque à infraestrutura energética da Ucrânia.

A Ucrânia explica periodicamente que estas tentativas de ataques em solo russo contra alvos militares ou locais que ajudam as forças russas visam perturbar a logística do Exército de Moscou, em retaliação aos ataques diários contra as suas cidades e população desde o início da ofensiva, em fevereiro de 2022.

"É completamente justificável que os ucranianos respondam ao terrorismo russo com todos os meios necessários para acabar com ele", disse o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, no Facebook neste domingo.