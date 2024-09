Putin promete 'lidar' com 'bandidos' ucranianos que atacam a região de Kursk

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta segunda-feira (2) que vai "lidar" com os soldados ucranianos envolvidos em uma ofensiva na região fronteiriça de Kursk e garantiu que a operação não impede o avanço das forças russas no leste da Ucrânia.

"Devemos lidar com esses bandidos que entraram no território da Federação da Rússia, em particular na região de Kursk, e que tentam desestabilizar a situação nas áreas de fronteira", declarou o presidente durante um encontro com estudantes na Sibéria.

A afirmação virulenta contrasta com o discurso repetido pelas autoridades russas, que até agora tentavam minimizar a importância da ofensiva que as forças ucranianas iniciaram em 6 de agosto na região de Kursk.