Ucrânia afirma que destruiu 20 mísseis direcionados contra Kiev

As defesas antiaéreas ucranianas derrubaram na madrugada desta segunda-feira pelo menos 20 mísseis lançados na direção de Kiev, capital do país, anunciaram as autoridades locais, após um ataque que deixou duas pessoas feridas.

"As forças russas executaram um novo ataque com mísseis contra Kiev. A ação combinou mísseis de cruzeiro (propulsionados durante a fase de voo) e mísseis balísticos", afirmou a administração civil e militar da capital ucraniana no Telegram.

Os mísseis de cruzeiro foram disparados a partir de bombardeiros que sobrevoavam a região russa de Saratov e, após "manobras complexas", chegaram procedentes do sul.