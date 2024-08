Jovem morre após exceder peso ideal durante exercício no México

Uma mulher de 22 anos, identificada como Ariatna Lizeth Mata Esparza, faleceu enquanto realizava exercícios de agachamento com pesos em uma academia na cidade de Torreón, no México, no dia 16 de agosto. Uma autoridade do Ministério Público local confirmou que a causa da morte foi anoxemia, ou seja, falta de oxigênio no sangue.

De acordo com o portal de notícias britânico Unilad, Ariatna estava fazendo exercício quando colapsou repentinamente. Embora os paramédicos tenham chegado ao local a tempo, ela já não apresentava sinais vitais e foi declarada morta na própria academia.