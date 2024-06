4 perguntas e respostas sobre a doação de sangue

Pensando nisso, Izabelly Miranda, enfermeira e CEO da Cuidare Brasil, rede de cuidadores de pessoas, esclarece algumas questões a respeito do gesto solidário, capaz de salvar até quatro vidas com apenas uma doação. Veja abaixo!

Fazer uma doação de sangue pode ser mais do que um simples gesto de solidariedade. Trata-se de um ato de cuidado e compaixão. Em 14 de junho, celebra-se o Dia Mundial do Doador de Sangue e, para memorar a data, foi criado o Junho Vermelho, visando incentivar a população a doar sangue. Criada em 2015 pelo Ministério da Saúde, a campanha projeta aumentar o estoque de bolsas sanguíneas nos hemocentros, já que as reservas são mínimas nesta época do ano.

1. Quem pode doar sangue?

Para fazer a doação é preciso estar em boas condições de saúde e não apresentar nenhuma comorbidade. É necessário ter idade entre 16 e 69 anos. O peso do indivíduo também é levado em consideração, é preciso ter no mínimo 50 kg. Antes de doar, o paciente deve estar descansado e ter dormido mais de 6 horas, além de estar bem alimentado. Caso tenha feito algum procedimento cirúrgico ou estético, o doador deve aguardar no mínimo seis meses para doar.

2. Onde posso fazer a doação?

Para realizar a coleta do material sanguíneo, é preciso ir até um hemocentro, espaço dedicado exclusivamente ao recebimento das doações de sangue, portado de documento original com foto. Izabelly Miranda explica que é fundamental se apresentar em pontos de coleta confiáveis, onde haja materiais estéreis e descartáveis, além de fornecer todas as informações básicas após a doação.