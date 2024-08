Mulher joga água quente em dupla que tentou roubar loja; vídeo

Uma comerciante foi flagrada dispersando dois assaltantes com gritos e água quente dentro de sua loja em Buenos Aires, na Argentina. O momento foi gravado por uma câmera de segurança na última sexta-feira, 23.

Segundo o jornal La Nación, Alejandra estava explicando os produtos do seu pet shop para um dos suspeitos que se passava por comprador quando o outro entrou no local. Entenda o que aconteceu e veja o registro do momento mais abaixo.

Vendedora dispersa suspeitos jogando água quente

Enquanto a mulher conversa com um dos homens, o outro chega no local vestido de azul. Ele vai em direção à comerciante e, segurando seus braços, tenta contê-la. O primeiro homem então fecha a porta ao ouvir os gritos da vítima para evitar a atenção da vizinhança.