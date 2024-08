IA auxilia veterinários da Coreia do Sul a atender pets; entenda

A Coreia do Sul, líder global na produção de semicondutores de IA, adotou rapidamente os novos usos da tecnologia .

Quando Mozzi , um goldendoodle de cinco anos, começou a andar de forma estranha, seu tutor o levou ao veterinário na Coreia do Sul , onde o diagnóstico foi feito por inteligência artificial (IA) e não por um humano .

A criadora do software, a empresa sul-coreana SK Telecom , disse que o "X Caliber" tem uma taxa de detecção de doenças de até 86% .

A leitura dos raios-x de Mozzi revelou uma luxação no joelho. Não era uma emergência, mas exigia cuidados para evitar a cirurgia.

Muitos veterinários acreditam que a IA transformou a capacidade de diagnóstico.

"Cães com doenças cardíacas, por exemplo, tendem a ter corações aumentados. Usamos um método chamado VHS (tamanho cardíaco vertebral), que antes exigia medição manual", disse Oh I-se, diretor do Sky Animal Medical Group.

Com a IA obtemos o resultado em 15 segundos, então é "muito mais conveniente", disse Oh.