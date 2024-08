Brasileiro morre na Russia após discutir em iate e cair no mar

O brasileiro Jonathan Oliveira, que viralizou em 2017 após dançar o hit "Break Free", da cantora Ariana Grande em cima de um ônibus durante o carnaval de São Paulo, faleceu na Rússia. Caso ocorreu após Jonathan e um homem russo discutirem em um iate e caírem no mar. O brasileiro morreu afogado pois não sabia nadar, já o russo conseguiu se salvar.

Os dois homens teriam se envolvido em uma briga antes de entrarem no iate, no litoral da cidade de São Petersburgo, na Russia. Segundo o jornal local 78.ru, foi apurado com a polícia que a briga iniciou no clube náutico, na ilha Krestovsky, onde o barco estava ancorado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Durante a navegação, os dois homens continuaram com as desavenças dentro do iate, até chegar o momento em que os dois caíram no mar, devido Jonathan não saber nadar ele se afogou no mar, já o russo conseguiu se salvar.