Moradores do centro do México lutam para sobreviver em inundação

Uma dessas casas foi a de Esmeralda Hernández, de 27 anos. Esta mulher conta que a água das chuvas começou a vazar pelo telhado e os cantos do lugar onde vive com outros 12 familiares.

Mais de 1.100 pessoas foram retiradas do local e mais de 2.000 casas estão afetadas em Valle de Chalco, onde o nível da água alcançou até um metro e meio de altura, informaram autoridades locais.

Após mais de três semanas vivendo em meio à inundação provocada por fortes chuvas e deficiências no sistema de drenagem, os moradores de Valle de Chalco, um subúrbio da Cidade do México, lutam para se adaptar a uma nova e perigosa realidade, cercados de águas escuras.

Sua mãe, que tem doença de Parkinson, também sofreu uma queda no interior da casa alagada e quase se afogou, acrescentou Esmeralda, por isso que conseguir um novo lugar para viver é urgente.

"Ele vai receber alta hoje [quarta-feira, 21], mas, infelizmente, precisaram amputar sua perna. As condições de higiene não ajudaram muito, e fizeram a infecção de seu pé avançar mais rápido", contou Esmeralda à AFP.

Seu pai, que padece de uma diabetes avançada que ataca um de seus pés, não pôde ser atendido a tempo, pois a inundação impossibilitou que saísse e impedia a passagem de ambulâncias. Com a ajuda de uma vizinha, finalmente ele conseguiu ser levado para um hospital.

"Estamos buscando uma casa para todos nós porque me disseram que meu pai não pode ter contato com a água suja", assinalou Esmeralda, que permanece desde a segunda-feira, junto com muitos de seus familiares, em um refúgio para os atingidos habilitado pelas autoridades locais.

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, explicou na terça-feira que as inundações em Valle de Chalco se agravaram porque o sistema de drenagem estava sobrecarregado.

"É uma drenagem com um diâmetro muito pequeno para toda essa quantidade de chuva", disse o mandatário em sua entrevista coletiva habitual.