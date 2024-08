Sinner é 'honesto até a medula', diz seu treinador após polêmica por doping

Outra amostra, coletada oito dias depois, já após a participação do tenista na competição, também acusou o mesmo metabólito em níveis baixos.

A Agência Internacional para a Integridade no Tênis (ITIA) informou na última terça-feira que Sinner forneceu uma amostra durante o torneio de Indian Wells em 10 de março que continha a presença de clostebol em níveis baixos.

Jannik Sinner, número 1 no ranking da ATP, é "honesto até a medula" e "uma vítima inocente", declarou seu treinador, Darren Cahill, depois que o tenista italiano foi absolvido apesar de ter testado positivo duas vezes para o uso de uma substância proibida.

Cahill declarou em entrevista à ESPN que o membro da equipe em questão era o fisioterapeuta Giacomo Naldi, que recebeu o spray de venda livre do preparador físico Umberto Ferrara.

Sinner explicou que a substância procedia de um aerossol contendo clostebol e que um membro de sua equipe a usou para tratar um corte no dedo da mão.

O treinador australiano disse que não estava claro exatamente como Naldi contaminou Sinner, mas acredita que possa ter acontecido por "um trabalho nos pés, uma massagem ou algo assim".

- "O mais profissional" -

Depois de ressaltar que não havia dúvidas de que Sinner não procurava obter vantagem através do uso de uma substância proibida, o treinador afirmou que o italiano, campeão do Masters 1000 de Cincinnati na última segunda-feira, "talvez seja o jovem mais profissional com quem tive a oportunidade de trabalhar".