Menino de 2 anos tem obras de arte que chegam a valer mais de R$ 1,6 milhão

As telas pintadas pelo pequeno são publicadas pelos pais dele tanto no site criado para divulgar o trabalho do pequeno quanto nas redes sociais. Nos perfis do garoto nas mídias sociais, o menino aparece em vídeos se expressando por meio das várias tintas que aplica sobre os quadros.

A mãe do menino, Lisa Schwarz, revela que já foram vendidas 32 pinturas e que, entre elas, estariam algumas das 20 obras a serem exibidas na primeira exposição própria de Laurent, prevista para ocorrer em setembro deste ano.

As obras de artista de 2 anos de idade chegam a valer mais de R$ 1,6 milhão

As pinturas do menino têm causado uma movimentação no mercado da arte. Pessoas de todo o mundo têm oferecido propostas de compra para as obras. Segundo os pais do pequeno, Lisa e Philipp Schwarz, a mais expressiva até o momento foi de 270 mil euros, o equivalente a cerca de R$ 1,6 milhão, conforme cotação do dia 14 de agosto de 2024.