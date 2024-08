Dora Varella vai à final do skate park feminino nos Jogos de Paris

A brasileira Dora Varella se classificou para a final do skate park feminino dos Jogos Olímpicos de Paris nesta terça-feira (6).

Com a nota 82.29, Dora terminou na oitava colocação, a última que dava vaga na disputa por medalhas.

Isadora Pacheco (9º), com 82.07, e Raicca Ventura (12º), com 76.24, as outras representantes do Brasil na modalidade, não avançaram.