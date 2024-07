Manifestantes e políticos de ultradireita invadem bases israelenses

Ministros do governo Netanyahu manifestaram apoio a militares suspeitos de tortura Crédito: Foto: Getty Images/AFP/D. Furst

Uma investigação lançada pelas Forças de Defesa de Israel (FDI) para apurar suspeitas de tortura contra um prisioneiro palestino provocou uma reação furiosa entre a extrema-direita israelense. Nesta segunda-feira (29/07), uma multidão formada por ativistas e políticos ultranacionalistas invadiu duas bases do Exército para exigir a soltura de nove soldados que foram detidos pela polícia militar no âmbito do caso. O primeiro alvo dos manifestantes foi a base de Sde Teiman, no sul do país, que vem sendo usada como prisão para palestinos capturados na guerra que o país trava na Faixa de Gaza. Nos últimos meses, o local vem sendo alvo de denúncias de abusos a prisioneiros por parte de ativistas e ONGs. A multidão começou a se concentrar nas cercanias da base após a imprensa do país divulgar que soldados que serviam no local haviam sido detidos pela polícia militar. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os militares suspeitos, todos reservistas do Exército, tentaram resistir à prisão. Um soldado do local, inconformado com as detenções, chegou a divulgar um vídeo nas redes sociais batendo boca com os policiais militares.

Foi o estopim para a invasão. Vídeos registraram vários membros de uma multidão pulando as cercas da base ou forçando os portões. Entre os invasores, segundo o jornal Haaretz, estavam dois deputados e o ministro do Patrimônio Judaico, Amichai Eliyahu, que em novembro do ano passado ficou conhecido internacionalmente ao sugerir que Gaza deveria ser alvo de um ataque nuclear. A multidão em Sde Teiman acabou sendo dispersada por guardas da base. Horas depois, no entanto, foi a vez de um segundo grupo de centenas de manifestantes, alguns usando máscaras, invadir a base de Beit Lid, na região central do país, onde estão sediados os tribunais militares e a sede da polícia militar de Israel - e para onde os suspeitos foram levados para interrogatório. Vários manifestantes conseguiram entrar na sede do tribunal. O grupo, segundo o jornal Haaretz, incluía pelo menos três deputados, entre eles um membro do Likud, o partido do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

Vídeos registraram vários membros da multidão batendo boca com a advogada-geral militar, a general Yifat Tomer Yerushalm, responsável por fiscalizar a aplicação da lei nas Forças Armadas. "A advogada-geral militar é uma criminosa. O povo de Israel lutará contra inimigos de fora e inimigos de dentro", disse a deputada Limor Son Har-Melech, do partido Otzma Yehudit (Poder Judeu).



Após 75 anos da Declaração de Direitos, torturas e guerra persistem

Netanyahu pede calma, mas membros do governo expressam apoio a soldados detidos O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse "condenar veementemente" as invasões das bases e pediu que a paz fosse restaurada imediatamente". O ministro da Defesa, Yoav Gallant, por sua vez, disse que, embora tenha "total apreço pelos soldados que realizam a complexa e importante tarefa de prender os terroristas do Hamas", que as FDI "continuarão a agir de acordo com a lei", acrescentando que "a lei se aplica a todos, mesmo que estejam com raiva". Ele também disse que as invasões das bases prejudicam seriamente a democracia israelense e que "serve ao nosso inimigo em tempos de guerra". No entanto, outros membros do governo prefeririam se solidarizar com os soldados detidos. O ministro da Justiça, Yariv Levin, que é membro do Otzma Yehudit, disse que havia ficado chocado ao ver imagens de "soldados sendo presos" e que era "impossível aceitar isso". O ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, também condenou a detenção dos soldados, classificando a investigação como "nada menos que vergonhosa". "Recomendo ao ministro da defesa, ao chefe das FDI e às autoridades militares que apoiem os combatentes e aprendam com o serviço penitenciário - o tratamento leve aos terroristas acabou. Os soldados precisam ter todo o nosso apoio", acrescentou Ben-Gvir. A ministra dos Transportes, Miri Regev, do Likud, escreveu no X que "prender nossos soldados que estão defendendo o país é uma medida perigosa em tempos de guerra". Yair Netanyahu, filho do primeiro-ministro Netanyahu, escreveu após a prisão dos soldados que a investigação é "criminosa e antissionista". O ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, por sua vez, disse que protestos contra as detenções eram "justificaveis", mas alertou contra a invasão de bases.