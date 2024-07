Nove soldados israelenses são presos por supostos maus-tratos a preso em Gaza, informa o Exército

Nove soldados israelenses foram presos no marco de uma investigação por supostos maus-tratos contra um preso em um centro conhecido por abrigar palestinos presos em Gaza durante a guerra, informou o Exército nesta segunda-feira (29).

Um porta-voz militar confirmou à AFP que nove soldados foram "presos para serem interrogados" neste caso. Segundo a imprensa israelense, o prisioneiro é um palestino que supostamente foi vítima de maus-tratos no centro de detenção de Sde Teiman, localizado no deserto de Neguev, no sul de Israel.

