Após libertação, palestinos denunciam torturas por parte de Israel

Palestinos detidos e posteriormente libertados por Israel denunciaram ter sofrido torturas por parte do Exército israelense, que negou essas acusações.

As forças armadas do Estado israelense detiveram centenas de palestinos durante sua ofensiva terrestre na Faixa de Gaza, iniciada em 27 de outubro no contexto do conflito com o Hamas.

Após a libertação, cerca de vinte deles foram admitidos no hospital Najjar em Rafah, no sul do território palestino.