Alcaraz avança à 2ª rodada do torneio de tênis dos Jogos de Paris

O espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, se classificou para a segunda rodada do torneio olímpico de tênis dos Jogos de Paris 2024, ao derrotar com tranquilidade o libanês Hady Habib neste sábado, 27.

Alcaraz fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-1, em uma hora e dez minutos.

O jovem espanhol, que chega a Paris depois de vencer Roland Garros e Wimbledon este ano, volta à quadra ainda neste sábado, ao lado de Rafael Nadal, para enfrentar os argentinos Andres Molteni e Máximo Gonzalez no torneio de duplas.