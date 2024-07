Ataque a navio petroleiro no Mar Vermelho provoca vazamento de petróleo com 220 km de extensão

Um ataque dos rebeldes huthis no Iêmen esta semana contra um navio petroleiro provocou um vazamento de petróleo com 220 quilômetros de extensão no Mar Vermelho, informou uma ONG especializada em proteção ambiental nesta quarta-feira (17).

As imagens do satélite Sentinel-2 da Agência Espacial Europeia mostraram, na terça-feira, uma mancha perto de onde os huthis atacaram a embarcação "Chios Lion", afirmou a organização Conflict and Environment Observatory (CEOBS), com sede no Reino Unido.

A mancha sugere que "a embarcação danificada tem vazamentos de petróleo", declarou a CEOBS em uma mensagem na rede social X, estimando a extensão dos danos em 220 km.