EUA atacam radares Houthi no Iêmen após desaparecimento de marinheiro mercante

As forças armadas dos Estados Unidos lançaram uma série de ataques direcionados a locais com radares operados pelos rebeldes Houthi do Iêmen. O ataque ocorre após o desaparecimento de um marinheiro mercante depois que o navio em que ele estava pegou fogo no mais recente ataque Houthi no corredor do Mar Vermelho, disseram autoridades neste sábado.

De acordo com o Comando Central das Forças Armadas (CENTCOM), um marinheiro do navio de carga a granel Tutor, de bandeira liberiana e propriedade grega, permanecia desaparecido após um ataque na quarta-feira pelos Houthi. Eles usaram um barco drone carregado com bomba para atingir o navio. O marinheiro desaparecido é filipino, de acordo com a Agência de Notícias do Estado das Filipinas

Os ataques ocorrem em meio ao combate mais intenso desde a Segunda Guerra Mundial da Marinha dos Estados Unidos para tentar conter a campanha Houthi - ataques que os rebeldes dizem ter como objetivo parar a guerra entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza.