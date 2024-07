'Sou candidato e vamos vencer', insiste Biden, mais uma vez focado na campanha

O presidente americano, Joe Biden, tentou mais uma vez acabar com as especulações de que se retirará da disputa pela reeleição à Casa Branca em vários eventos de campanha nesta sexta-feira no estado de Michigan.

Pressionado por vozes, inclusive de do seu próprio partido, que lhe pedem que se aposente devido ao seu estado físico e mental aos 81 anos, Biden garantiu que continuará com a sua candidatura.

"Tem havido muita especulação ultimamente. O que Joe Biden vai fazer? (...), Esta é a minha resposta: sou candidato e vamos vencer", disse ele a apoiadores em Detroit, a maior cidade do Michigan, estado industrial do norte do país.