Casamento do filho do homem mais rico da Ásia continua no fim de semana após luxuosas celebrações

O luxuoso casamento do filho do homem mais rico da Ásia continua neste sábado(13) na Índia, com uma lista de convidados repleta de famosos, incluindo celebridades de Hollywood, líderes empresariais e políticos. O filho mais novo do magnata indiano Mukesh Ambani, Anant, e sua noiva Radhika Merchant, ambos de 29 anos, se casam neste fim de semana em Mumbai, a capital financeira da Índia, após meses de celebrações ostensivas. O programa deste sábado inclui uma cerimônia de bênção na qual os ricos e famosos do mundo cumprimentariam e prestariam suas homenagens ao casal no local do casamento, um centro de convenções com 16 mil lugares de propriedade do conglomerado familiar Ambani.

Uma cerimônia formal e uma festa foram realizadas na noite anterior, com a presença de celebridades como Kim Kardashian, o ator John Cena e os ex-primeiros-ministros britânicos Tony Blair e Boris Johnson. A americana Kim Kardashian, famosa por transmitir sua vida em reality shows, compartilhou vídeos no Instagram nos quais é vista com sua irmã Khloe se preparando para a festa de sexta em ostentosos vestidos e joias tradicionais indianas. Os anfitriões também compartilharam imagens mostrando centenas de pessoas dançando com entusiasmo no local do casamento e vestidas com trajes tradicionais indianos.

Também estavam o presidente da Fifa, Gianni Infantino, a estrela de Bollywood Shah Rukh Khan e o CEO da Samsung, Jay Y. Lee. "Casamento fantástico!", escreveu o embaixador chinês na Índia, Xu Feihong, na rede social X, juntamente com uma fotografia do casal dentro do local. "Meus melhores votos ao novo casal e felicidade em dobro!", acrescentou. A pompa da festa recebeu elogiosa atenção da mídia na Índia, embora nas ruas nem todos vejam da mesma forma. "Eles terão gasto mais de 60 milhões de dólares(cerca de 300 milhões de reais na cotação atual), enquanto eu luto para ganhar 400 dólares este mês", disse Jitesh Ingle, funcionário de uma loja em Mumbai. "Mas esta é a vida que temos. O que podemos fazer? Assistir às comemorações deles no YouTube." - Meses de celebrações -

As festividades do fim de semana terminarão no domingo com uma recepção que encerrará meses de extravagantes celebrações pré-casamento. Os eventos começaram em março com uma festa de gala de três dias para 1.500 convidados no estado de Gujarat. Os convidados incluíram o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, e a filha do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Ivanka, além de personalidades do mundo dos esportes e do entretenimento da Índia.