Presidente do Comitê Organizador do Paris-2024 promete Jogos 'espetaculares'

Pergunta: Há um suposto alívio com o fim do período eleitoral na França?

Estanguet reconhece, no entanto, que não foram escolhidas "as opções mais fáceis" ao apostarem em uma cerimônia de abertura com um desfile fluvial ao ar livre, e por quererem realizar as provas de triatlo e maratona aquática no rio Sena.

R: Uma coisa que aprendi neste cargo é estar sempre no meu lugar. Não cabe a mim nomear o governo. Já enfrentei outras situações em que tive de me adaptar e confio que o Estado acompanhará este projeto até ao fim. Obviamente, uma facilidade de vez em quando não iria mal.

P: A Chama Olímpica chegará no domingo (14 de julho) a Paris. Qual é a sua expetativa para esse momento?

R: Cada vez tenho me impressionado mais com o valor que este símbolo tem para as pessoas. Ficam emocionadas ao ver passar a Chama Olímpica e ao assistirem a este espetáculo. O êxito da mudança, com cinco milhões de franceses presenciando-o diretamente desde 8 de maio, é o fruto da vontade de fazer estes Jogos acessíveis. Quando a chama chegar em Paris, será um momento importante, pois se tratará da reta final. Chegará a Champs-Élysées no dia do feriado nacional, espero que tenha muita gente.

P: Ficou surpreso com o interesse e o fervor das pessoas?

R: Não tínhamos certeza absoluta de que conseguiríamos manter o interesse e o fervor das pessoas durante 80 dias. Estamos satisfeitos com o balanço até agora, cumprimos o objetivo a que nos propusemos. Centenas de milhares de pessoas assistiram à chegada do "Belém" [o navio que transportava a chama olímpica] a Marselha. Esse momento foi um ponto inflexão (virada), inclusive para mim.

P: Foi feita uma aposta arriscada tendo que depender das condições meteorológicas e dos níveis do Sena, com a cerimônia de abertura e várias provas sendo realizadas no rio.

R: Sim, há uma parte de audácia e de criatividade. Apostamos em fazer coisas que não tinham sido feitas até agora. Mas desde 1° de julho, a qualidade da água do Sena está ótima [a qualidade esteve ótima durante uma parte de junho devido às fortes chuvas].