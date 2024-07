Brasileiro é salvo por dois homens pelados após ataque de pirata

O "pirata" era, na verdade, um morador de rua conhecido por causar problemas para alguns turistas. Conhecido como "Zero Triball", de 38 anos, ele foi filmado em um vídeo que viralizou no X, mostrando um dos nudistas agarrando o maçarico pouco antes de o agressor começar a socar o brasileiro.

Os "salvadores sem roupa" do brasileiro foram Pete Sferra e Lloyd Fishback, que estavam passando pelo local quando viram as ameaças. O turista atacado no vídeo ainda não foi identificado, mas acredita-se que seja um brasileiro chamado Leo, segundo Pete.



Ataque e problemas recorrentes

No vídeo, que já foi visto mais de 14 milhões de vezes no X, uma pessoa é vista arrancando o maçarico de Triball antes que ele comece a socar o turista. Em seguida, Pete é visto chamando a polícia enquanto Fishback soca o agressor e dá um tapa em seu rosto, fazendo com que Zero Triball vá embora.

“Meu amigo Lloyd é um cara quieto e respeitoso”, disse Pete ao San Francisco Standard. “Mas ele não perdeu tempo e acertou o cara com um gancho de direita.”