EUA: mulher ganha US$ 5 mi em bilhete premiado comprado em posto de gasolina após vencer câncer

Após concluir recentemente um tratamento para câncer de mama, uma mulher de 75 anos do condado de Lancaster, no Estado americano da Pensilvânia, ganhou US$ 5 milhões (cerca de R$ 27,4 milhões) ao comprar um bilhete premiado em um posto de gasolina local. A ficha fazia parte de um jogo de raspadinha da loteria da Pensilvânia chamado MONOPOLY Own It All, informou a CNN.

De acordo com um comunicado da loteria á imprensa, Donna Osborne contou aos funcionários do local que estava no aeroporto com sua filha para visitar a família na Flórida quando o voo atrasou por diversas vezes e ela resolveu comprar o bilhete, enquanto sua filha decidiu seguir viagem sozinha. "Se eu não tivesse saído do aeroporto, nunca teria comprado aquele bilhete", disse Osborne.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após verificar o bilhete, Osborne voltou para o posto para confirmar se o que viu era real e em seguida ligou imediatamente para sua filha na Flórida para contar a notícia, mas ela não acreditou, destaca a emissora estadunidense.