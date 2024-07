China tem a 'chave' para acabar com a guerra na Ucrânia, diz presidente da Finlândia

O presidente finlandês Alexander Stubb disse que a China detém a chave para acabar com a guerra na Ucrânia, instando Pequim a usar sua influência sobre Moscou. Ele também defendeu que os Estados Unidos reduzam as crescentes tensões com a China.

O apelo de Stubb, em entrevista ao The Wall Street Journal, ocorre enquanto os governos europeus se preparam para um possível segundo mandato de Donald Trump e estão cada vez mais preocupados que Washington possa abandonar compromissos com a segurança europeia para se concentrar em dissuadir a China.

Muitos países europeus, alarmados com o potencial de espalhamento da guerra na Ucrânia para outras nações nas fronteiras da Rússia, estão ansiosos para que a China desempenhe um papel maior na busca de uma solução diplomática. A Finlândia, que se juntou à Organização do Tratado do Atlântico Norte no ano passado, compartilha a fronteira mais longa da aliança com a Rússia.