Biden defende 'chance a todos' após ser criticado por seguir em disputa eleitoral

"Minha vida me ensinou a abraçar a liberdade e a democracia, respeitar a todos, dar uma chance a todos e não dar ao ódio nenhum porto seguro", afirmou em sua conta no X.

JOE BIDEN/PRESIDENTE DOS EUA/PRONUNCIAMENTO/DISPUTA ELEITORAL - Depois de ter concedido sua primeira entrevista televisiva após ter sido duramente criticado pelo seu desempenho no debate contra o ex-presidente Donald Trump na semana anterior, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se pronunciou neste sábado,6, no X, antigo Twitter, defendendo a necessidade de dar uma chance a todos.

Após ser duramente criticado no embate com Trump, com diversos nomes de peso na política americana sugerindo uma aposentadoria, Biden reafirmou ontem durante um comício no Wisconsin que se manteria na disputa presidencial.

Diante de cerca de 300 apoiadores em uma escola secundária, Biden novamente reconheceu seu desempenho ruim num debate com o rival Donald Trump na semana passada, mas afirmou que continuaria na corrida presidencial. "Estou concorrendo e vou vencer de novo."