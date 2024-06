Sonda chinesa retorna à Terra com amostras do lado oculto da Lua

Após 53 dias de missão, a sonda chinesa Chang'e-6 retornou nesta terça-feira (25) à Terra com as primeiras amostras da história do lado oculto da Lua, uma conquista que permitirá uma compreensão melhor da história do satélite.

A missão, marcada por uma grande complexidade técnica, em particular as questões de comunicação, é uma das mais ambiciosas executadas pela China no espaço.

"Às 14H07 (3H07 de Brasília), o módulo de retorno Chang'e-6 pousou "em uma área do deserto na região da Mongólia Interior, norte de China, e "tudo funciona de maneira normal", anunciou a agência espacial chinesa CNSA em um comunicado.