Arqueólogos irão abrir sarcófago do século 14 encontrado em Notre-Dame

Trabalhadores que atuam nas obras de reconstrução na Catedral de Notre-Dame, em Paris, encontraram sob os escombros túmulos e um sarcófago de chumbo que datam do século XIV. A equipe estava verificando a estabilidade do solo para instalar andaimes no local, que sofreu um incêndio em 2019, quando fez a descoberta. Segundo a “France24”, o objeto será aberto por arqueólogos em breve.

O sarcófago de chumbo estava deformado pelo peso da terra e pedregulhos que o cobriam. Os cientistas utilizaram uma mini câmera de endoscopia para investigá-lo. Registros nas redes sociais mostram tecido, cabelo e uma almofada de folhas. Ainda não se sabe quem estava enterrado no local, porém, os objetos presentes na região sugerem ser, provavelmente, um líder religioso.

Pesquisadores avaliam que a existência de elementos vegetais no sarcófago indica um bom estado de conservação dos achados. Os elementos deve ajudar os cientistas a entender melhor as práticas e ritos funerários da Idade Média.

Résultats des fouilles préventives à Notre-Dame : des fragments de l'ancien jubé de la cathédrale datant du XIIIe siècle et détruits au XVIIIe siècle + un sarcophage anthropomorphe en plomb attribué à un haut dignitaire de l'église inhumé au XIVe siècle.https://t.co/zgSR5CSnAN pic.twitter.com/zWP5OhkzR5 — Sabrina Bennoui (@SabrinaBennoui) March 16, 2022

