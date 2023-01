Murais em Milão mostram os Simpsons como vítimas do Holocausto

Uma sequência de murais que mostra Os Simpsons, a família americana da famosa série de animação, como vítimas do Holocausto surgiu, nesta quinta-feira (26) na estação de trem de Milão, no norte da Itália, de onde centenas de judeus italianos foram enviados para campos de concentração nazistas.

Os murais, realizados pelo artista aleXsandro Palombo por ocasião do Dia Internacional da Lembrança do Holocausto, nesta sexta, retratam a família Simpson antes e depois de sua deportação, com a notória estrela de Davi amarela usada para identificar os judeus.

Os membros da família foram retratados muito debilitados e vestidos com o pijama listrado, usado por prisioneiros em campos de concentração, na famigerada "Plataforma 21" da estação de trem.

"Você tropeça nessas obras para ver o que não vemos. As coisas mais terríveis podem se tornar realidade e a arte tem o dever de relembrá-las, porque é um poderoso antídoto contra o esquecimento", explicou aleXsandro Palombo em um comunicado.

"O horror do genocídio judeu precisa ser transmitido sem filtro às novas gerações para proteger a humanidade de outros horrores como o Holocausto", escreveu.

Palombo é um artista pop contemporâneo italiano, famoso por suas obras coloridas e reflexivas focadas em temas como a ética e os direitos humanos.

