EUA: Marido de noiva morta por motorista bêbada receberá indenização milionária

O valor será pago por três bares, além da seguradora do carro e uma locadora de veículos. O acidente aconteceu em abril do ano passado

O marido da noiva que faleceu em um acidente de carro após a cerimônia de seu casamento nos Estados Unidos receberá uma indenização de US$ 863,3 mil (aproximadamente R$ 4,7 milhões).

A quantia será paga pelos bares The Drop In Bar & Deli, the Crab Shack e Snapper Jacks, que, de acordo com o noivo Aric Hutchinson, serviram muitas bebidas a Jamie Lee Komoroski, apontada como a motorista que bateu no carrinho de golfe do casal.

A indenização também será paga pela seguradora de automóveis Progressive e pela Enterprise. O acordo foi aprovado nesta semana pelo juiz Roger Young do tribunal de circuito do condado de Charleston, no estado da Carolina do Sul, nos EUA, segundo informações do jornal Post and Courier.