Família recebe indenização após idosa ser atingida por fogos de artíficio durante "loucura de amor"

Maria de Fátima perdeu parcialmente a audição e teve queimaduras graves. Idosa registrou um boletim de ocorrência e buscou a Defensoria Pública do Estado do Ceará

Crédito: Divulgação/Defensoria Pública do Estado do Ceará

A família da idosa Maria de Fátima Brás Félix recebeu uma indenização no valor de R$ 16 mil por danos materiais e morais após a mulher ter sido atingida por fogos de artifício durante uma "loucura de amor" na capital cearense. A vítima perdeu parte da audição e teve queimaduras graves após o acidente.

De acordo com a Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPCE), o caso aconteceu no dia 7 de dezembro de 2019, quando a homenagem foi recebida na casa da enteada de Maria de Fátima.