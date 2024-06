Corretor de imóveis na Espanha é criticado por anunciar sótão por R$ 1,1 milhão: "Muito pequeno e acolhedor"

Além disso, segundo o corretor, o comprador terá acesso ao terraço compartilhado com outros seis vizinhos

Um corretor de imóveis está no centro de uma polêmica ao publicar um vídeo vendendo um sótão de 27m² por 199 mil euros, cerca de R$ 1,16 milhão na cotação atual, em um dos bairros mais caros do centro de Madri.

O sótão à venda fica no distrito de Chamberí, um dos mais valorizados da capital espanhola. Na gravação, ele apresenta o minúsculo imóvel com quarto, sala, cozinha e banheiro.

Por causa das paredes inclinadas, a televisão fica quase no chão e não há espaço para uma cama, tendo apenas o local para um colchão no chão. Além disso, segundo o corretor, o comprador terá acesso ao terraço compartilhado com outros seis vizinhos.