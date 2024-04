Apartamento parisiense do estilista Karl Lagerfeld é vendido por 10 milhões de euros

O apartamento parisiense do estilista Karl Lagerfeld, com 260 m² e um closet de mais de 50 m², foi vendido por dez milhões de euros (11,1 milhões com os custos, cerca de R$ 62,3 milhões) em um leilão em Paris nesta terça-feira (26), anunciou o cartório encarregado da venda. O preço inicial era de 5,3 milhões de euros (R$ 28,6 milhões), segundo o escritório Althemis, que não quis revelar a identidade nem a nacionalidade do comprador. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A venda faz parte de uma série de leilões, entre 2021 e 2022, de propriedades que pertenciam ao estilista.

Karl Lagerfeld (1933-2019), cujas criações e desfiles para Chanel, Fendi e sua própria marca marcaram profundamente o mundo da moda, viveu na casa por uma década, até sua morte. Localizado em um edifício do século XVII no Boulevard Voltaire, no coração de Paris com vista para o rio Sena e o Museu do Louvre, o apartamento foi totalmente remodelado pelo designer em um estilo futurista, com piso de cimento e painéis de vidro fosco. Com três quartos, a planta possui uma sala principal de 120 m² com muitas prateleiras retroiluminadas. O quarto tem painéis móveis e um closet adjacente de mais de 50 m².