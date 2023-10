Conheça apartamento de 7m² nos EUA com aluguel a R$ 8,5 mil por mês

Espina abriu as portas de seu apartamento alugado de 7,5m² para o Youtuber Caleb Simpson, que mostra em seu canal quanto as pessoas pagam pelas suas moradias, e Nikki revelou como vive no pequeno espaço.

Estilo de vida minimalista em Nova York

Nikki compartilhou com o Youtuber que ter morado no Havaí a ajudou a ter uma visão minimalista das coisas e a querer seguir esse estilo de vida em Nova York.

"Basicamente estou vivendo em um 'VR' ou van sem rodas", afirma a jovem sobre o local.

Como é o apartamento por dentro?



O apartamento tem 80 pés quadrados. Caleb mostrou o espaço no vídeo, enquanto Nikki foi apresentando os truques que ela utiliza para ampliar o local e mantê-lo aconchegante.

Os ambientes do apartamento são todos integrados e Nikki aproveita todos os espaços de seu lar. Um espelho, logo na entrada do micro apartamento, transmite uma ideia de amplitude, fazendo com que o lugar pareça maior do que realmente é.