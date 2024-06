Corpo humano se recupera bem de uma viagem espacial, diz estudo

Os resultados de suas análises foram comparados com os de outros 64 astronautas, e os pesquisadores descobriram que quando as pessoas estão no espaço, passam por mudanças no sangue, coração, pele, proteínas, rins, genes, mitocôndrias, telômeros, citocinas e outros indicadores.

Mas cerca de 95% de seus indicadores retornaram ao nível anterior três meses depois.

- 'Amo minha cicatriz espacial' -

A principal conclusão é que a maioria das pessoas se recupera rapidamente após um voo espacial, segundo um dos principais autores do estudo, Christopher Mason, da Weill Cornell Medicine.

Mason disse em entrevista coletiva que espera que este estudo, o "exame mais profundo que já tivemos de uma tripulação", ajude os cientistas a entender quais medicamentos ou medidas serão necessários no futuro para ajudar a proteger as pessoas que viajam ao espaço.

A missão Inspiration4, financiada pelo bilionário Jared Isaacman, teve como objetivo demonstrar que o espaço é acessível a pessoas que não passaram anos treinando para ele.

"Amo minha cicatriz espacial", disse a enfermeira Hayley Arceneaux, que teve um fragmento de sua pele enviado para biópsia, bem como inúmeros outros exames médicos.